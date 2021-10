Serbien verwehrt Boxern aus Kosovo Einreise zur WM

Pristina. Das Veranstalterland Serbien hat den Boxern aus dem Kosovo die Einreise zur Weltmeisterschaft des Amateur-Weltverbands Aiba in Belgrad verwehrt.

Die kosovarische Außenministerin Donika Gervalla-Schwarz und Sportminister Hajrullah Ceku bestätigten in einem Brief an den Verband den Vorfall, wie Medien in Pristina berichteten. Die Sportler seien an der Grenze von den serbischen Behörden abgewiesen worden, weil sie Trainingsanzüge mit den kosovarischen Staatssymbolen trugen.

Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hatte früher zu Serbien gehört. Nach einem bewaffneten Aufstand der Kosovo-Albaner und einer Nato-Intervention 1999 wurde das Land zunächst von den Vereinten Nationen (UN) verwaltet, ehe es sich 2008 für unabhängig erklärte.

Spannungen haben sich verschärft

Serbien ist bis heute nicht bereit, den Kosovo als eigenen Staat anzuerkennen, und verlangt die Rückgabe des kosovarischen Staatsgebietes. In den letzten Monaten haben sich die Spannungen zwischen den beiden Balkannachbarn verschärft, unter anderen, weil Serbien die kosovarischen Kfz-Kennzeichen nicht anerkennen will.

In ihrem Brief an die Aiba schrieben die beiden kosovarischen Minister: "Wir bringen unsere große Besorgnis wegen der Diskriminierung unserer Box-Auswahl zum Ausdruck." Als Mitglied des Weltverbands seit 2014 habe die kosovarische Mannschaft ein verbrieftes Recht, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.

Diese findet in der serbischen Hauptstadt Belgrad statt. In einer Erklärung zu dem Vorfall mit den kosovarischen Boxern hielt der Weltverband fest: "Die Aiba erwartet, dass die Abordnung des Kosovo-Boxverbands in keiner Weise anders behandelt wird als die jedes anderen Aiba-Mitglieds." Man habe den serbischen Verband kontaktiert, um eine Lösung herbeizuführen.

