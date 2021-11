Vettels Teamchef weist Berichte über Wechsel zurück

São Paulo. Sebastian Vettels Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer hat Berichte über einen Abgang zum Formel-1-Rivalen Alpine zurückgewiesen.

Da die Gerüchte auf bestimmten Internetseiten aufgebauscht worden seien und eine "Spirale der Fehlinformation erzeugt haben, habe ich mich entschlossen, hiermit proaktiv zu bekräftigen, dass es sich bei den Gerüchten um eine reine Medienspekulation handelt, die nicht auf Fakten beruht", schrieb Szafnauer vor dem Grand Prix von São Paulo.

Medienberichten zufolge steht er vor einem Wechsel zu Alpine. Dort soll der 57-Jährige angeblich Renndirektor Davide Brivio ersetzen, der wohl wieder zurück in die MotoGP will. Aston Martin und Alpine kommentierten die Gerüchte nicht. "Ich komme mit ihm super klar", hatte Vettel gesagt, der über den Kontakt zu Szafnauer in dieser Saison zu Aston Martin gewechselt war. "Er war sehr wichtig."

