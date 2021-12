Lionpride wird Favoritenrolle gerecht

Braunschweig. Die Zweitliga-Basketballerinnen von Eintracht Lionpride bleiben auf Kurs Richtung Play-offs. Das Team gewann am Samstagabend, 4. Dezember, in der Sporthalle Alte Waage mit 58:46 (26:28) gegen die VfL Ladies Bochum, die nicht wie ein Tabellenschlusslicht aufspielten, sondern mehr Gegenwehr als erwartet leisteten. Trotz der 2G-Plus-Reglung war die Partie gut besucht. Wegen einer Spielverlegung kommt es am 12. Dezember bereist zum Rückspiel.

Den entscheidenden Vorsprung erspielten sich die Löwinnen im dritten Anschnitt, nach dem sie mit 44:30 vorne lagen. Den Ladies gelang in diesen zehn Minuten lediglich ein Korb. Trotz einiger Dreier der Bochumerinnen im Schlussspurt geriet der Erfolg nicht mehr in Gefahr.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beste Punktesammlerin war Stefanie Grigoleit

„Bochum spielt physisch und wird unterschätzt. Wir sind aber souverän und diszipliniert geblieben“, lautet das Fazit von Coach Christian Steinwerth. Mit 42:31 ging das Rebound-Duell an seine Mannschaft, die auch deutlich besser aus dem Zweipunktebereich traf (43 zu 21 Prozent).

Beste Punktesammlerin der Blau-Gelben wurde Ex-Nationalspielerin Stefanie Grigoleit mit 19 Punkten. Zweistellig punkteten zudem die amerikanische Spielmacherin Jordan Chavis (13) und die amerikanische Centerspielerin Shaquanda Miller-McCray (11), die auch beste Rebounderin wurde (9).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: [email protected]