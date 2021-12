Endrunde um deutschen Basketball-Pokal in Berlin

Titelverteidiger Bayern München ist nicht beim Top Four in Berlin dabei.

Berlin. Der deutsche Basketball-Pokalsieger wird im kommenden Frühjahr in Berlin gekürt. Wie die Bundesliga mitteilte, findet die Endrunde am 19. und 20. Februar 2022 in der Arena am Ostbahnhof der Hauptstadt statt.

Beim Top-Four-Turnier treffen im Halbfinale Alba Berlin und die Niners Chemnitz sowie die Basketball Löwen Braunschweig und Hakro Merlins Crailsheim aufeinander. Titelverteidiger FC Bayern München war im Viertelfinale bereits überraschend an Chemnitz gescheitert und ausgeschieden.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alle vier Halbfinalisten waren seitens der Liga eingeladen, sich als Ausrichter zu bewerben. Braunschweig, Chemnitz und Crailsheim bewarben sich nach reiflicher Überlegung allerdings aus verschiedenen Gründen nicht. Deshalb entschied das BBL-Präsidium, dass das Top Four nach 2013 und 2017 wieder nach Berlin vergeben wird.

"Natürlich wünschen wir uns möglichst viele Fans auf den Rängen, müssen aber abwarten, wie die zu dem Zeitpunkt gültige Beschlusslage von Bund und Ländern aussieht", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz angesichts der weiter angespannten Corona-Lage. Die BBL wies darauf hin, dass die Endrunde auf jeden Fall an diesem Termin in Berlin stattfinden soll. Wenn nötig, auch ganz ohne Fans auf den Rängen.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-319909/2