Eissprinter Dufter knapp über Rekord in Calgary

Calgary. Eine Woche nach seinem deutschen Rekord hat Sprinter Joel Dufter beim Weltcup der Eisschnellläufer im kanadischen Calgary trotz eines Trainingssturzes seine gute Form bestätigt.

Der Inzeller lief 34,41 Sekunden über 500 Meter und war damit nur 0,09 Sekunden langsamer als bei seinem Rekordrennen vor Wochenfrist in Salt Lake City.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit Platz 15 erfüllte Dufter zudem zur Hälfte die Norm für die Olympischen Winterspiele in Peking. Nach den Nominierungskriterien ist dafür einmal ein Platz unter den besten Acht oder zweimal ein Rang unter den besten 15 nötig.

Jasch: Dufter kann Olympia-Qualifikation schaffen

"Das war sehr gut von Joel", lobte Bundestrainer Helge Jasch, der die Leistung umso höher bewertete, weil Dufter am Vortag im Training gestürzt war. "Joel hat aber die größte Chance, am Sonntag über 1000 Meter die Olympia-Qualifikation zu schaffen", sagte der Bundestrainer.

Über 5000 Meter lief Patrick Beckert in 6:12,70 Minuten auf den achten Platz. Nach Platz sieben in der Vorwoche in Salt Lake City hat der Erfurter damit erneut die deutschen Nominierungskriterien erfüllt, nachdem er sich bereits über 10.000 Meter sicher für die Spiele in Peking qualifiziert hatte. In der Weltcup-Wertung verbesserte er sich auf den achten Rang.

© dpa-infocom, dpa:211211-99-339861/3