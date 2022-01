Eisenbichler bereit für Bischofshofen-Doppel

Bischofshofen. Nach den Windböen von Innsbruck und einem turbulenten Tag war Deutschlands Skisprung-Hoffnung Markus Eisenbichler schnell wieder zum Scherzen aufgelegt.

"Ich habe die Hosen voll gehabt bei dem Wind, es ist schon gescheiter so. Jetzt muss ich noch mal nach Hause fahren und neue Unterhosen holen für die nächsten Wettkämpfe in Bischofshofen", scherzte der 30 Jahre alte Bayer, nachdem das dritte Vierschanzentournee-Springen am Bergisel abgesagt und nach Bischofshofen verlegt wurde. Dort steigt am Mittwoch (16.30 Uhr) das dritte Springen, bevor am Donnerstag (17.30 Uhr) direkt das große und traditionelle Finale folgt.

Die Entscheidung der Innsbruck-Absage bezeichneten Springer und Verantwortliche unisono als richtig. "Es wäre irgendwann zu dunkel geworden", merkte Eisenbichler zur Bergisel-Anlage mit dem noch immer fehlenden Flutlicht an. In der Vergangenheit hatten die Deutschen schon häufiger die Tournee in Innsbruck verloren. Das kann diesmal zwar nicht mehr passieren, der Rückstand auf den Führenden Ryoyu Kobayashi aus Japan ist aber schon nach den beiden Stationen in Deutschland groß.

"Wir haben nach wie vor diese Punkte Rückstand und müssen auf einen Fehler hoffen von Kobayashi", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher vor dem seltenen Bischofshofen-Doppel, das es bisher erst einmal so in der Tournee-Historie gegeben hatte - 2008. "Wenn irgendwas passiert, müssen wir die Ersten sein, die an dieser Stelle stehen." Eisenbichler selbst mag die Schanze im Pongau nach eigener Aussage, bezeichnete sie aber auch als "gnadenlos". Auch Karl Geiger ist noch im Rennen um die Tournee-Podestplätze.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-591035/2