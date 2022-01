Friedrich trifft Olympia-Entscheidung: Zweierbob mit Margis

Winterberg. Francesco Friedrich hat für die Olympischen Winterspiele in Peking die letzte Personalentscheidung getroffen.

Die Zweierbob-Rennen auf der Olympia-Bahn in Yanqing wird der Rekordweltmeister mit Anschieber Thorsten Margis vom SV Halle bestreiten. Das sagte der Rekordweltmeister der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Weltcups in Winterberg.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Doppel-Olympiasieger vom BSC Oberbärenburg wechselte in diesem Winter jeweils zwischen Margis und dessen Vereinskollegen Alexander Schüller. Mit dem 24-jährigen Schüller gewann er 2021 WM-Gold im kleinen Schlitten in Altenberg. Doch beim Weltcup zuletzt in Sigulda kassierte Friedrich mit dem gebürtigen Leipziger die einzige Saisonniederlage. Für den acht Jahre älteren Margis, mit dem Friedrich von 2015 bis 2020 alle WM-Titel und in Pyeongchang zeitlich mit dem Kanadier Justin Kripps den Olympiasieg holte, spricht die Erfahrung in brenzligen Situationen. Immerhin war es Margis, der in schwierigen Momenten wie 2018 in Südkorea oder ein Jahr später bei der WM in Whistler für den Extra-Kick sorgte, um den Sieg noch abzusichern.

Im Viererbob setzt Ausnahmepilot Friedrich bei den Spielen vom 4. bis 20. Februar in China auf die Crew Margis, Schüller und Candy Bauer. Martin Grothkopp reist als Ersatzmann mit.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-623321/2