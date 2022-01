Skisprungcoach Mechler: Vier Orte über Frauen-Tournee einig

Willingen. Der deutsche Skisprung-Bundestrainer der Frauen, Maximilian Mechler, geht fest von einer zügigen Einführung einer Vierschanzentournee für Frauen aus.

"Meines Wissens sind sich die vier Tournee-Orte einig, dass sie nächsten Winter eine Tournee für die Frauen machen wollen. In welcher Form genau, müsste man sie selbst fragen", sagte der ehemalige Athlet Mechler der Deutschen Presse-Agentur.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beteiligt sind aber nicht nur die vier Orte, sondern auch die beiden Skiverbände aus Deutschland und Österreich, der Weltverband Fis sowie Sponsoren und TV-Partner. Die Männer hatten in diesem Winter die 70. Ausgabe des Traditionsevents. Über eine Einführung der Tournee für Frauen wird schon seit Jahren diskutiert.

Mechler und seine Topathletin Katharina Althaus pochen darauf, dass es das Format dann auch an den vier Originalorten Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen gibt. "Das wäre auf jeden Fall der Wunsch und das Ziel von uns, weil eine Vierschanzentournee durch eine andere Tournee nicht zu ersetzen ist. Eine Tournee in Slowenien und Österreich kann super sein, aber an die Vierschanzentournee kommt kein anderes Format ran", sagte der 38 Jahre alte Chefcoach. Ähnlich hatte sich zuletzt auch Althaus geäußert.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-882077/2