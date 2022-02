Freestyle-Snowboarder Vockensperger bricht Training ab

Zhangjiakou. Der deutsche Freestyle-Snowboarder Leon Vockensperger hat vor den Olympischen Winterspielen in Peking das Training wegen einer Knieverletzung abgebrochen.

Bei dem 22 Jahre alten Hoffnungsträger sei nach einem Sturz eine alte Problematik im rechten Knie aufgetaucht, wie ein Verbandssprecher nach Trainingsende auf der Piste in Zhangjiakou sagte. Vockensperger war vor zwei Wochen nach dem Weltcup in Laax in der Schweiz schon einmal angeschlagen. Wie schwer die Verletzung nun ist und ob auch ein Olympia-Start im Slopestyle in Gefahr ist, blieb zunächst offen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als möglicher Ersatzmann steht Leon Gütl bereit, er ist ebenfalls mit nach China gereist. "Zwei meiner besten Freunde fahren, ich freue mich auch für sie. Egal, wie es läuft: Wenn sie fahren, freue ich mich für sie. Wenn ich einspringen muss, springe ich sehr gerne ein", sagte Gütl. Als zweiter Starter neben Vockensperger ist Noah Vicktor eingeplant.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-940548/2