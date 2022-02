Kombinierer-Star Riiber Nahkontakt von Corona-Infiziertem

Peking. Goldfavorit Jarl Magnus Riiber und zwei weitere Mitglieder des norwegischen Teams der Kombinierer sind vor Olympia-Beginn einem Corona-Infizierten zu nahe gekommen. Sie gelten somit als nahe Kontakte, was laut Regelwerk besagt, dass sie sich nun besonders vorsichtig verhalten müssen.

Das teilte die norwegische Olympia-Organisation Olympiatoppen mit, wie die Nachrichtenagentur NTB und der Rundfunksender NRK berichteten. Demnach hatten sie sich Riiber, Espen Andersen und Espen Bjørnstad auf ihrem Flug nach China in der Nähe des estnischen Kombinierers Kristjan Ilves befunden, der am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

Größere Auswirkungen auf die Vorbereitung für die erste Entscheidung in der Nordischen Kombination am 9. Februar dürfte all das für die Norweger jedoch zunächst nicht haben: Sie dürfen weiter normal trainieren und an den Wettbewerben teilnehmen, müssen aber zwei Meter Abstand halten und auf ihren Zimmern essen.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-949158/2