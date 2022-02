Österreicher Mayer vor Olympia-Sieg im Super-G

Yanqing. Der Österreicher Matthias Mayer steht bei den Olympischen Winterspielen in China vor dem Gewinn der Goldmedaille im Super-G.

Der 31-Jährige lag nach 30 von 47 Startern 0,04 Sekunden vor dem Überraschungs-Zweiten Ryan Cochran-Siegle aus den USA und 0,42 Sekunden vor dem norwegischen Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde. Für Mayer wäre es das dritte Olympia-Gold nach der Abfahrt in Sotschi 2014 und dem Super-G in Pyeongchang 2018. Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz aus der Schweiz und der österreichische Medaillen-Mitfavorit Marco Odermatt schieden aus.

Bester deutscher Starter zu diesem Zeitpunkt war Romed Baumann auf Platz sieben. Einen Rang dahinter lag Andreas Sander. Simon Jocher fuhr zunächst auf den 13. Platz, Josef Ferstl kam nicht unter die ersten 15. Nicht an den Start gehen konnte Dominik Schwaiger. Er war am Montag in der Abfahrt gestürzt und hatte sich eine Verletzung am Unterarm zugezogen.

"Meine Leistung war eigentlich okay, ich habe vom Start weg richtig Gas gegeben, es war skifahrerisch eine gute Vorstellung", sagte Baumann in der ARD. "Aber bei Olympia zählt halt nur eins, zwei, drei. Für eine Medaille muss alles zusammenpassen, aber ich kann mir nichts vorwerfen, ich habe alles versucht."

© dpa-infocom, dpa:220208-99-22389/2