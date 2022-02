Skeleton-Weltmeister Grotheer bei Olympia vor Jungk

Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer aus Deutschland in Aktion bei den Olympischen Winterspielen in Peking.

Winterspiele in Peking

Yanqing. Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer aus Oberhof liegt nach zwei Läufen beim Olympia-Rennen auf Gold-Kurs. Mit Bahnrekord in 1:00,00 Minuten gelang Grotheer gleich im ersten Durchgang ein perfekter Start.

Zur Hälfte des Rennens liegt er klar in Führung und hat einen Vorsprung von 0,70 Sekunden auf den Weltcup-Gesamtzweiten Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg auf Rang zwei. In den beiden abschließenden Läufen am Freitag bietet sich die Chance auf die erste deutsche Männer-Medaille bei Olympia.

Sotschi-Olympiasieger Alexander Tretjakow aus Russland ist Vierter, auf Rang drei schaffte es der Chinese Yan Wengang. Weltcupgesamtsieger Martins Dukurs aus Lettland liegt auf Rang sechs. Der Winterberger Alexander Gassner, der im Oktober den vor-olympischen Test im Sliding Centre Yanging gewann, belegt nach den ersten beiden von vier Wertungsläufen Rang neun.

