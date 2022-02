Snowboardcrosser Nörl startet mit Fischer im Mixed-Event

Martin Noerl aus Deutschland (l-r), Lucas Eguibar aus Spanien, Paul Berg aus Deutschland und Jarryd Hughes aus Australien in Aktion.

Zhangjiakou. Der Deutsche Snowboardverband hat Martin Nörl für den Mixed-Wettbewerb im Snowboardcross nominiert.

Der 28-Jährige, der als Goldfavorit im Einzel früh ausgeschieden war, startet am Samstag (03.00 Uhr MEZ) an der Seite von Jana Fischer, wie der Verband am Freitag auf dpa-Anfrage mitteilte. Nörl erhielt damit den Vorzug vor seinen Teamkollegen Umito Kirchwehm und Paul Berg. Bei den Damen war Fischer als einzige deutsche Boardercrosserin nach China gereist.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Snowboard Germany ist der Mixed-Wettbewerb nach ernüchternden Leistungen im Parallel-Riesenslalom und im Boardercross-Einzel quasi die letzte Chance auf Edelmetall. Beim abschließenden Big-Air-Event in der kommenden Woche gehören Noah Vicktor und Leon Vockensperger nicht zu den Medaillen-Kandidaten.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-73121/2