Winterspiele in Peking

Winterspiele in Peking Hennig, Sauerbrey, Carl und Krehl bilden Langlauf-Staffel

Zhangjiakou. Einen Tag nach dem starken fünften Platz von Skilangläuferin Katharina Hennig hat der Deutsche Skiverband die Starterinnen in der olympischen Frauen-Staffel bekanntgegeben.

Im Rennen über 4 x 5 Kilometer starten neben Hennig, Katherine Sauerbrey, Victoria Carl und Sofie Krehl für die Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder. Los geht es am Samstag um 8.30 Uhr (ZDF und Eurosport). "Ich denke, es ist viel drin", hatte Hennig nach dem Rennen in der klassischen Technik mit Blick auf das Kräftemessen der Nationen gesagt.

Zu den Favoritinnen zählen die Deutschen nicht. Wenn alles perfekt läuft, ist eine Medaille aber möglich. Über die 4 x 5 Kilometer hatte es 2014 das bis dato letzte Edelmetall bei Winterspielen für das deutsche Langlauf-Team gegeben. Stefanie Böhler, Denise Herrmann, Nicole Fessel und Claudia Nystad gewannen in Sotschi Bronze. Herrmann wechselte später zum Biathlon und holte in China am Montag Gold im Einzel über 15 Kilometer.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-74870/2