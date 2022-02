Neuer Formel-1-Vertrag für Austin

Austin. Die Formel 1 treibt die langfristigen Kalenderplanungen weiter voran.

Die Motorsport-Königsklasse verkündete die Verlängerung des Vertrags mit dem Circuit of the Americas in Austin. Der Kurs im US-Bundesstaat Texas wird nun bis einschließlich 2026 Gastgeber der Formel 1 bleiben. Zuletzt hatte die Rennserie erst einen neuen Vertrag mit den Betreibern in Bahrain bis einschließlich 2036 verkündet.

Ende vergangenen Jahres hatte sich Abu Dhabi bei einer Verlängerung auch das Recht als Finalort bis einschließlich 2030 zusichern lassen.

