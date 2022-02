Viermaliger Peking-Olympiasieger Bö beendet Biathlon-Saison

Berlin. Der viermalige Peking-Olympiasieger Johannes Thingnes Bö beendet vorzeitig die Biathlon-Saison. Der 28-jährige Norweger wird nicht mehr bei den noch ausstehenden Weltcups im finnischen Kontiolahti und in Otepää/Estland sowie bei den Heimrennen am Osloer Holmenkollen teilnehmen.

"Sowohl körperlich als auch geistig war das letzte Jahr in Bezug auf die Corona-Maßnahmen und die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele besonders herausfordernd. Seit den letzten Spielen 2018 war kein Platz für eine längere Pause, deshalb nehme ich mir jetzt eine Auszeit, um für die nächsten vier Jahre bis Olympia 2026 in Antholz bestens gerüstet und hochmotiviert zu sein", sagte Bö am Montag in einer Verbandsmitteilung.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der zwölfmalige Weltmeister Bö, der mit viermal Gold und einmal Bronze der erfolgreichste Athlet der Peking-Spiele war, liegt im Weltcup vor den letzten drei Stationen nur auf dem fünften Platz. Damit hat er so gut wie keine Chance, den vierten Gesamtsieg in Serie zu holen. "Wir respektieren natürlich die Entscheidung von Johannes und verstehen, dass das letzte Jahr anstrengend war. Er will in Form bleiben und hat sich schon in der nächsten Saison den Weltcupgesamtsieg als Ziel gesetzt", sagte Chefcoach Per Arne Botnan.

Die Skijäger starten an diesem Donnerstag in Kontiolahti/Finnland. Die letzten Saisonrennen steigen am 20. März in Oslo.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-326517/2