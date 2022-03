Abfahrt: Ski-Sensationssieg - Jocher bester Deutscher

Kvitfjell. Der Schweizer Niels Hintermann und der Kanadier Cameron Alexander haben beim ersten Speedevent der Skirennfahrer nach den Olympischen Winterspielen einen geteilten Überraschungssieg gefeiert.

Das Duo lag bei der Abfahrt im norwegischen Kvitjfell am Freitag 0,12 Sekunden vor dem drittplatzierten Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer aus Österreich. Für Hintermann war es der zweite Weltcup-Sieg der Karriere. Alexander, der mit Startnummer 39 noch nach vorne preschte, war zuvor erst einmal in die Top Ten gefahren.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bester Deutscher beim Nachholrennen der im Dezember wetterbedingt abgesagten Abfahrt von Beaver Creek (USA) war Simon Jocher auf Rang sieben - sein bisher bestes Ergebnis im Weltcup. Romed Baumann, Josef Ferstl, Andreas Sander und Dominik Schwaiger belegten die Plätze 16, 24, 29 und 55. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde auf Rang fünf verteidigte knapp die Gesamtführung in dieser Disziplin. Am Samstag steht in Kvitfjell eine weitere Abfahrt an, am Sonntag ein Super-G.

© dpa-infocom, dpa:220304-99-384605/3