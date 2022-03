Tande siegt beim Skispringen - Eisenbichler auf Rang vier

Oslo. Daniel-André Tande hat beim Skisprung-Weltcup in Norwegen einen emotionalen Sieg gefeiert.

Der Lokalmatador, der nach einem schweren Sturz im März 2021 in Planica mehrere Tage im Koma lag, setzte sich am berühmten Holmenkollen vor dem Slowenen Anze Lanisek und dem Österreicher Stefan Kraft durch. Markus Eisenbichler belegte als bester Deutscher den vierten Platz. Karl Geiger landete auf Rang fünf. Im Gesamtweltcup machte der Oberstdorfer immerhin neun Punkte auf den japanischen Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi gut, der Siebter wurde.

Bei der Generalprobe für die Skiflug-Weltmeisterschaft, die am kommenden Wochenende in Vikersund stattfindet, holten aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher auch Constantin Schmid als 23. und Andreas Wellinger auf Rang 25 noch Weltcup-Punkte. Severin Freund schied dagegen bereits nach dem ersten Durchgang aus. Stephan Leyhe war sogar in der Qualifikation gescheitert. Den Sieg in der eigenen Raw-Air-Gesamtwertung der Wettkämpfe in Norwegen sicherte sich Kraft.

© dpa-infocom, dpa:220306-99-410358/3