Bronze für Wicker: Biathletin erkämpft Platz drei

Zhangjiakou. Biathletin Anja Wicker hat die Bronzemedaille bei den Paralympics in Peking gewonnen. Über 10 Kilometer in der sitzenden Klasse erkämpfte sich die Stuttgarterin trotz fünf Schießfehlern dank einer Energieleistung in der Loipe noch Platz drei.

Am Samstag hatte die 30-Jährige, deren untere Wirbelsäule fehlgebildet ist, über die sechs Kilometer als Fünfte noch knapp eine Medaille verpasst. Paralympicssiegerin wurde die US-Amerikanerin Kendall Gretsch vor ihrer Landsfrau Oksana Masters.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine noch bessere Platzierung verpasste sie durch fünf Fehler beim Schießen. "Die Arme waren heute super erholt, aber am Schießstand hat es mir leider nichts gebracht", sagte Wicker nach ihrem Bronze-Coup. Am Freitag soll es über die 12,5 Kilometer noch eine Steigerung geben. "Ich hoffe, ich mache es dann besser", sagte sie.

© dpa-infocom, dpa:220308-99-427367/3