Schumachers Haas-Team wegen Frachtproblem verspätet in Tests

Sakhir. Mick Schumachers Haas-Team kann erst verspätet in die Formel-1-Testfahrten in Bahrain starten. Der US-Rennstall teilte am Mittwoch mit, dass die Fracht erst tags zuvor in der Nacht an der Strecke angekommen sei.

"Diese Verzögerung wird unser Programm beeinflussen", erklärte Haas weiter. Ziel sei es, dass der bisherige Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi am Donnerstagnachmittag zur zweiten Einheit den VF-22 steuern werde.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach der Trennung vom russischen Piloten Nikita Masepin gilt der Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi als Option auf das zweite Haas-Stammcockpit neben Schumacher. Immer wieder wird auch Nico Hülkenberg genannt, der in erster Linie Ersatzfahrer für Aston Martin ist.

Nach Informationen der dänischen Boulevardzeitung Ekstra Bladet ist auch der ehemalige Haas-Fahrer Kevin Magnussen auf der Kandidatenliste. Der Rennstall prüft nach Angaben von Besitzer Gene Haas "mehrere Kandidaten" für den Stammplatz und sucht einen Fahrer mit Erfahrung.

Das Team hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am Samstag die Trennung vom 23 Jahre alten Masepin und vom russischen Titelsponsor Uralkali verkündet. Bei dem russischen Bergbauunternehmen ist Masepins Vater Dmitri Miteigentümer.

© dpa-infocom, dpa:220309-99-445577/2