Flensburgs Handballer gegen Szeged, Kiel droht Duell mit PSG

Flensburg/Kiel. Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt treffen in der Playoff-Runde auf den ungarischen Meister Pick Szeged, dem THW Kiel droht im Viertelfinale ein Duell mit dem französischen Staremsemble von Paris Saint-Germain.

Das ist für die beiden Nordclubs die Konstellation, nachdem am Donnerstagabend die Gruppenphase der Champions League abgeschlossen worden ist.

Die Playoff-Runde wird am 30./31. März sowie am 6./7. April gespielt. Die Flensburger müssen im Rückspiel in Ungarn antreten. Sollte der SG die Qualifikation für das Viertelfinale gelingen, ginge es am 11./12. sowie 18./19. Mai gegen Titelverteidiger und Rekordsieger Barcelona, der als Gruppenzweiter die Playoff-Runde überspringt.

Das hat auch der THW Kiel als Zweiter der Gruppe A geschafft. Der deutsche Rekordmeister trifft im Viertelfinale nun auf den Sieger der Partie Elverum HB aus Norwegen gegen Paris Saint-Germain. Die Kieler haben im Rückspiel Heimrecht.

