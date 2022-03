Forster auf Gold-Kurs: Führung nach erstem Slalom-Durchgang

Yanqing. Anna-Lena Forster steht vor dem Gewinn ihrer zweiten Goldmedaille bei den Paralympics in Peking.

Die 26 Jahre alte Monoskifahrerin geht mit einem Vorsprung von 1,46 Sekunden im Slalom in der sitzenden Klasse auf die zweitplatzierte Chinesin Liu Sitong und 2,61 Sekunden auf Wenjing Zhang (China) in den zweiten Durchgang. Forster holte bislang in China einmal Gold in der Super-Kombination und zweimal Silber in der Abfahrt und im Super-G.

Auch Anna-Maria Rieder hat gute Chancen auf eine Medaille. In der stehenden Klasse kam die 22-Jährige nach dem ersten Lauf als Dritte ins Ziel. Die Französin Marie Bochet auf Rang vier hat auf die Deutsche einen Rückstand von 0,52 Sekunden. Die Schwedin Ebba Aarsjoe liegt klar an der Spitze.

© dpa-infocom, dpa:220312-99-487482/2