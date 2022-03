Skirennfahrer Alexander Schmid kam beim Riesenslalom-Weltcup in Kranjska Gora auf den 14. Platz.

Ski alpin Schmid in Kranjska Gora 14. - Kristoffersen gewinnt

Kranjska Gora. Der deutsche Skirennfahrer Alexander Schmid hat beim Riesenslalom-Weltcup im slowenischen Kranjska Gora Platz 14 belegt.

Der Rückstand auf Sieger Henrik Kristoffersen aus Norwegen betrug für den 27-Jährigen vom SC Fischen 1,92 Sekunden. Den zweiten Platz teilten sich Kristoffersens Landsmann Lucas Braathen und der Überflieger der Alpin-Saison, Marco Odermatt. Dem Schweizer ist dadurch die Kleine Kristallkugel im Riesenslalom nicht mehr zu nehmen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Fabian Gratz und Anton Grammel hatten sich zwei weitere DSV-Starter für den Finaldurchgang qualifiziert. Gratz feierte mit Rang 28 sein bestes Weltcup-Ergebnis, Grammel schied bei seinem Debüt nach einem Fahrfehler kurz vor dem Ziel aus. Julian Rauchfuss hatte die Runde der besten 30 verpasst.

Am Sonntag steht für die Herren in Kranjska Gora ein zweiter Riesenslalom an. Anschließend reist die Alpin-Riege weiter zum Saisonfinale nach Frankreich.

© dpa-infocom, dpa:220312-99-491564/2