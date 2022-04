Supercup im August in Hamburg - NBA-Star Jokic dabei?

Hamburg. Der Basketball-Supercup findet in diesem Jahr als EM-Testlauf in der Hamburger Barclays Arena statt. Am 19. und 20. August werden neben Gastgeber Deutschland auch Italien, Tschechien und Serbien an den Start gehen, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) verkündete.

"Die teilnehmenden Teams sind alle sehr stark, alles hochrangige Mannschaften. Es ist eine sehr gute Situation für unsere Spieler, vor unseren Fans gegen diese starken Gegner spielen zu können", sagte Bundestrainer Gordon Herbert.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Direkt nach dem Supercup warten noch Spiele der WM-Qualifikation, bevor am 1. September das erste deutsche EM-Spiel gegen Frankreich ansteht. "Bis zu einem gewissen Grad sollten wir dann unser Team komplett haben", ließ Herbert mit Blick auf den Supercup wissen. Der 63-Jährige hofft vor allem auf die Teilnahme vieler NBA-Profis.

Deutschland trifft im Halbfinale am 19. August (20.30 Uhr) zunächst auf Tschechien, zuvor (18.00 Uhr) spielen Italien und Serbien gegeneinander. Am Samstag stehen dann das Spiel um Platz drei sowie das Finale auf dem Programm.

Bei Supercup-Gegner Serbien könnte NBA-Starspieler Nikola Jokic von den Denver Nuggets mit von der Partie sein. Der Center gewann in der vergangenen Saison die Auszeichnung als wertvollster Spieler der NBA und gilt auch in dieser Spielzeit als Topfavorit für die begehrte Auszeichnung.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-834083/3