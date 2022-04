Eisbären ziehen ins Halbfinale ein - Entscheidungen vertagt

Berlin. Topfavorit Eisbären Berlin ist als einziger Club nach nur drei Viertelfinalspielen ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga eingezogen.

Der Vorjahresmeister gewann souverän mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) gegen die Kölner Haie und holte damit den notwendigen dritten Sieg. Die Adler Mannheim und die Grizzlys Wolfsburg verpassten dagegen das mögliche vorzeitige Erreichen der Vorschlussrunde.

Mannheim unterlag bei den Straubing Tigers 1:4 (0:0, 1:3, 0:1). Die Grizzlys Wolfsburg verloren gegen Bremerhaven 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Mannheim und Wolfsburg hatten die ersten beiden Begegnungen jeweils gewonnen. Mitfavorit EHC Red Bull München besiegte die Düsseldorfer EG 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) und hat nun ebenfalls zwei Siege geholt.

Wer dreimal gewinnt, zieht ins Halbfinale ein. Mit den vierten Viertelfinalpartien geht es am Samstag weiter. Sollten fünfte Spiele notwendig sein, stünden diese am Ostermontag an. Das Playoff-Halbfinale beginnt am 20. April.

