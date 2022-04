Pressestimmen zum Großen Preis der Emilia Romagna

Imola. Weltmeister Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Imola gewonnen. Der Niederländer setzte sich beim Großen Preis der Emilia Romagna in seinem Red Bull vor Teamkollege Sergio Perez aus Mexiko und dem britischen McLaren-Fahrer Lando Norris durch.

Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien:

"The Sun": "Max Verstappen hat seine Formel-1-Titelverteidigung mit einem routinierten Sieg in Imola wieder in Gang gebracht, während sich der WM-Führende Charles Leclerc spät im Rennen drehte. Für Lewis Hamilton hingegen war es eine weitere Horrorshow. Er erlebte ein weiteres Rennen, das man getrost vergessen kann, und beendete es auf Platz 13."

"Daily Mirror": "Max Verstappen überrundet Lewis Hamilton und gewinnt in Imola, während Ferrari ein Desaster erleidet."

"The Guardian": "Das lautstarke Getöse der Ferrari-Anhänger wurde durch ein Missgeschick zum Schweigen gebracht, als Leclerc in der Schlussphase seinem eigenen übermäßigen Ehrgeiz erlag und einen großen Fehler beging, der seine Führung in der Meisterschaft halbierte und einen spannenden Titelkampf neu entfachte."

Italien:

"La Repubblica": "Verstappen unerbittlich, Leclerc sammelt Fehler."

"Corriere della Sera": "Diesmal gewann Verstappen sogar ohne Zweikampf, er verschlang Leclerc am Start, flog davon, während der Ferrari-Pilot langsam wirkte wie ein Taucher (...).

Spanien:

"Marca": "Ein totales Debakel an einem schwarzen Tag für Ferrari vor den Augen der Tifosi, die völlig enttäuscht waren."

Frankreich:

"Le Figaro": "Verstappen hat die Kontrolle, Ferrari im Zeitlupentempo."

Schweiz:

"Blick": "Verstappen-Sieg und Ferrari-Horror - Sauber-Party in Imola!"

"Tages-Anzeiger": "Ausgerechnet im Ferrari-Land schlägt Red Bull zurück."

Österreich:

"Kronen Zeitung": "Verstappen verhagelt Leclerc den Ferrari-Heimsieg!"

© dpa-infocom, dpa:220425-99-32573/2