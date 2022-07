Hochspringerin Jungfleisch verpasst Finale Saisonbestwert

Eugene. Die EM-Dritte Marie-Laurence Jungfleisch hat bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene das Hochsprung-Finale verpasst.

Die 31-Jährige stellte mit übersprungenen 1,86 Metern zwar eine persönliche Bestleistung in dieser Saison auf, kam aber nicht in die Top Zwölf. Auch die Dreispringerinnen Neele Eckhardt-Noack und Jessie Maduka sowie Hürdensprinter Gregor Traber verpassten mit ihren Leistungen den Einzug in die nächste Runde bei der ersten WM in den USA.

© dpa-infocom, dpa:220716-99-49088/2 (dpa)