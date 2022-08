RTL glaubt weiter fest an die «Faszination» der Formel 1

Budapest. Trotz der Rücktrittsankündigung von Sebastian Vettel erwartet der Fernsehsender RTL eine anhaltende Popularität der Formel 1 in Deutschland. «Ganz unabhängig vom Erfolg deutscher Fahrer sind wir sicher, dass die Faszination für die höchste Motorsportserie ungebrochen bleibt», teilte der Sender auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Am Donnerstag hatte der 35 Jahre alte Vettel angekündigt, seine Karriere bei Aston Martin am Ende der laufenden Saison zu beenden. Damit dürfte es 2023 mit Mick Schumacher nur noch einen deutschen Fahrer in der Formel 1 geben. Der 23-Jährige muss aber erst noch einen neuen Vertrag unterschreiben. In der Saison 2010 waren in der Spitze bis zu sieben deutsche Piloten in der wichtigsten Rennserie unterwegs gewesen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

RTL hatte bis zum Ende der Saison 2020 regelmäßig alle WM-Läufe der Formel 1 übertragen, seit dem vergangenen Jahr aber nicht mehr das umfassende Rechtepaket besessen. Seitdem überträgt der Pay-TV-Sender Sky exklusiv alle Rennen in Deutschland, bei RTL werden das zweite Jahr nacheinander jeweils vier Große Preise im Free-TV gezeigt.

«Wir sind glücklich darüber, dass wir die großartige Formel-1-Karriere von Sebastian Vettel so lange und intensiv bei RTL begleiten durften», hieß es vom Kölner Sender weiter. Einer «der erfolgreichsten deutschen Rennfahrer» werde «selbstverständlich der Formel 1 und seinen Fans fehlen», hieß es in dem Senderstatement. Die Person Vettel habe «eine enorme Strahlkraft für den Motorsport und darüber hinaus».

© dpa-infocom, dpa:220730-99-210175/2 (dpa)