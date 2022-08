Diskussion über Championships-Zugehörigkeit offen

München. Die Frage nach der Zukunft der Leichtathletik bei den European Championships bleibt spannend.

«Sobald die Ausrichterstadt feststeht, werden wir uns im europäischen Verband mit der Frage auseinandersetzen. Geplant ist das dann im Frühjahr», sagte Jürgen Kessing, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. «Dann wird man sehen, wie das ausgeht. Ich glaube unter dem Eindruck, den auch meine Kollegen im Council in München gewonnen haben, ist die Diskussion völlig offen.» Kessing gehört dem Council des Europäischen Verbandes an.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als Kandidaten für 2026 gelten Birmingham und Budapest. In München fanden nach Glasgow/Berlin im Jahr 2018 die zweite Auflage der European Championships statt. Die Leichtathletik-EM 2024 wurde nach Rom vergeben. Ob die Leichtathleten 2026 wieder bei den alle vier Jahre geplanten European Championships vertreten sind, bleibt abzuwarten.

Kessing sagte, dass auch er skeptisch gewesen sei, die Leichtathletik als «Lokomotive der Sommersportarten» als eine von neun Sommersportarten bei den Championships zu nehmen. Aber in München seien die Pausen der Leichtathletik gut überbrückt worden durch das Einbetten anderer Sportarten. Dazu sei das Programm in München mit Angeboten in Kultur und für Familien sehr gut gewesen. «Insgesamt haben wir eine tolle Woche gehabt», sagte er.

© dpa-infocom, dpa:220821-99-470267/2 (dpa)