Ferrari-Teamchef schließt personelle Konsequenzen aus

Zandvoort. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hält auch nach dem für die Scuderia teils chaotischen Formel-1-Rennen in Zandvoort nichts von personellen Konsequenzen.

«Wir werden keine Leute auswechseln», betonte Binotto nach dem Großen Preis der Niederlande. In der Formel 1 sei «Stabilität so wichtig. Wir haben großartige Leute im Team, wir sind ein großartiges Team. Daran habe ich keinen Zweifel.»

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Charles Leclerc schaffte es immerhin als Dritter auf das Podium. Sein Teamkollege Carlos Sainz erlebte aber ein Desaster, als ihn ein chaotischer Boxenstopp zurückwarf und er auch noch eine Zeitstrafe aufgebrummt bekam. Der Spanier wurde nur Achter. «Es hat alle Teams Jahre und Erfahrung gekostet, um vorne zu sein», beharrte Binotto: «Es gibt keinen Grund, warum das bei uns anders sein sollte.»

Ferrari war stark mit Leclerc in die Saison gestartet und galt als ernsthafter Herausforderer von Red Bull. Eine teils peinliche Fehlerserie hat die Scuderia aber weit zurückgeworfen. Weltmeister Max Verstappen führt die WM-Wertung vor dem Ferrari-Heimspiel am kommenden Wochenende in Monza mit 310 Zählern vor Leclerc und seinem punktgleichen Teamkollegen Sergio Perez (jeweils 201) an. «Es ist sicherlich ein schwieriger Moment», räumte Binotto ein. «Wir müssen aber in Monza reagieren.»

© dpa-infocom, dpa:220904-99-630512/3 (dpa)