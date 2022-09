Das Leiden der Tifosi: Eine Bilanz des Ferrari-Verschleißes

Ferrari will wieder ein besonderes Zeichen setzen zum Heimrennen. Die Rote Göttin trägt auch ein bisschen Gelb.

In Anlehnung an Enzo Ferrari, der die Marke vor 75 Jahren gründete, und dessen Heimat Modena. Pathos, Leidenschaft, Rennsportbegeisterung - kaum woanders ist das so spürbar wie in Monza auf dem Autodromo Nazionale. Die Haupttribüne wurde am Donnerstag bereits mit den ersten Fahnen und Bannern geschmückt. Am Wochenende werden die Ränge voll besetzt sein, die meisten Fans werden rot tragen. Ferrari rot. Doch der Rennstall steckt auch viele Jahre nach den großen Zeiten von und mit Michael Schumacher in der Dauerschleife des Scheiterns.

Fernando Alonso schaffte es als zweimaliger Weltmeister in fünf Jahren nicht. Sebastian Vettel schaffte es als viermaliger Weltmeister in sechs Jahren nicht. Charles Leclerc versucht es nun im vierten Jahr - und wird es wieder nicht schaffen. Dabei fing in dieser Saison alles so vielversprechend. Das innovative Konzept des neuen Ferrari sah nicht nur beeindruckend aus, auf der Strecke bei den Testfahrten überzeugte der aggressiv wirkende Ferrari auf Anhieb. Und dann auch noch der Sieg zum Auftakt in Bahrain von Leclerc, verfeinert durch Carlos Sainz' zweiten Platz.

«Das lange Leiden der Scuderia hat ein Ende», schrieb der Schweizer «Blick». 910 Tage hatte es gedauert, bis Ferrari wieder einen Grand-Prix-Sieger bejubeln durfte. «Zwei Jahre im Fegefeuer, um jetzt wieder die Sterne sehen zu können», dichtete «La Gazzetta dello Sport»: «Rote Euphorie. Es ist keine Fata Morgana in der Wüste. Es ist alles wahr.»

Zurück auf dem Boden der Realität

Die Wahrheit ein knappes halbes Jahr später klingt anders, die Tifosi sind enttäuscht und sie sind wütend. «Ferrari ist ein großartiges Auto, aber Ferrari verwaltet es miserabel», schrieb die «Corriere dello Sport» jüngst. Taktikfehler, Boxenstopp-Patzer und vieles mehr, die Liste der Unzulänglichkeiten ist lang. In einem Duell mit Red Bull und Max Verstappen, die nahe am Perfektionismus sind, viel zu lang, während bei Ferrari praktisch alles schief geht, was mal schief gehen kann. Jüngst machten im Netz auch noch Fotos die Runde von einem Ferrari-Truck, dessen Bremsen auf dem Weg von Zandvoort nach Monza Feuer gefangen hatten und gelöscht werden mussten.

Hinzu kommt, dass der einst als schnellstes Auto im Feld angesehene F1-75 das Prädikat fast genau so schnell wieder verloren hat. Warum auch immer. «Bei Ferrari herrscht nun die Angst, nach Monza zu fahren, zum letzten Rennen in Europa, und sich dort noch langsamer wiederzufinden, denn das Autodromo Nazionale wird das Heimrennen sein, aber auch eine verflucht schwierige Strecke für den F1-75», schrieb «La Stampa». Und selbst Leclerc kann wenig Zuversicht verbreiten: «Wir müssen ehrlich sein, auf dem Papier ist das nicht unsere beste Strecke.» Mit 109 Punkten Rückstand im WM-Klassement hat er eh nur noch eine rechnerische Chance.

Glückstitel 2007 durch Räikkönen

Praktisch seit dem Ende der ruhmreichen Ära mit Michael Schumacher stürzt die Scuderia ihre Fans Jahr um Jahr mehr ins Leid. Der Titel 2007 von Räikkönen war vor allem das Ergebnis einer unfassbar bitterbösen Fehde zwischen den damaligen McLaren-Teamkollegen Lewis Hamilton und Alonso. Doch selbst diesen Titel miteingerechnet, liest sich die Bilanz seit über einem halben Jahrhundert erschreckend. 1979 gewann Jody Scheckter die WM, es folgten über zwei Jahrzehnte ohne Fahrertitel. 2000 war es soweit, als Michael Schumacher seine Ära startete. Alles war gut in Maranello, der deutsche Perfektionist am Steuer, der Franzose Jean Todt mit Spitzname «Der General» als Teamchef, das manchmal stoisch wirkende britische Technik-Genie Ross Brawn rundete der Trio mit Erfolgsgarantie ab.

Nach Schumachers fünftem Titel 2004 ließ Räikkönens Triumph drei später die Tifosi noch mal jubeln. Danach scheiterte unter anderem Alonso im Ferrari an Sebastian Vettel zu dessen Glanzzeiten bei Red Bull. Es scheiterte Vettel im Ferrari an Lewis Hamilton im Mercedes. Es scheiterte Leclerc an Verstappen, und vor allem an Ferrari selbst.

© dpa-infocom, dpa:220908-99-679300/2 (Von Jens Marx, dpa)