Rocca di Papa. Der Weg für das deutsche Team zu Doppel-Gold bei der Reit-WM in Italien ist frei. Die deutschen Vielseitigkeitspferde überstanden am Sonntagmorgen die tierärztliche Untersuchung in Rocca di Papa bei Rom ohne Beanstandungen.

Am Morgen nach dem schweren Geländeritt ist der bestandene Vet-Check Voraussetzung für das abschließende Springen. Michael Jung führt in der Einzelwertung und liegt zudem mit der deutschen Mannschaft auf Platz eins.

