Turnier in Polen und Schweden Wo die Spiele zur Handball-WM im TV gezeigt werden

Alle Auftritte der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM in Polen und Schweden sind ohne Zusatzkosten im TV zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen die Spiele live im klassischen Fernsehen und auf ihren Internetseiten.

Das Zweite zeigt die Vorrundenpartien gegen Katar und Algerien, das Erste überträgt die Partie gegen Serbien. In der Hauptrunde ist die ARD zweimal am Ball, das ZDF einmal. Das Zweite würde auch ein Viertelfinale und das Endspiel mit deutscher Beteiligung übertragen. Ein Halbfinale mit der DHB-Auswahl würde in der ARD zu sehen sein.

Bei Eurosport gibt es 15 WM-Partien ohne deutsche Beteiligung zu sehen. Dazu zählt auch das Eröffnungsspiel an diesem Mittwoch (21 Uhr) zwischen Frankreich und Polen. Zudem zeigt der Internetanbieter „sportdeutschland.tv“ alle Spiele, allerdings gegen eine Gebühr von 15 Euro.