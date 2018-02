Silber für das Siegerland: So feierte Jacqueline Lölling

Ihrem strahlenden Lächeln hat auch die lange Partynacht nichts anhaben können. Am Tag nach ihrem Silber-Ritt durch die Eisrinne von Pyeongchang wirkte Jacqueline Lölling genauso glücklich wie am Abend zuvor. "Die Medaille war mein Ziel. Das habe ich erreicht. Also war Feiern angesagt", meint...