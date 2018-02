Keine Sorge, der Olympia-Goldrausch geht weiter

Das Wochenende in Südkorea fühlte sich recht seltsam an. Das zuvor Bezaubernde, man sah und hörte und spürte es irgendwie nicht mehr. Mit schöner Selbstverständlichkeit hatten die deutschen Winterathleten in Pyeongchang zuvor im gleichbleibenden Rhythmus guten Grund, den Teamkollegen zu gratulieren...