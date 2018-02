Snowboard-Entscheidung im Big Air vorverlegt

Die Disziplin Big Air gibt in Südkorea ihre Olympia-Premiere. Foto: dpa

Pyeongchang Wegen des Wetters ist die olympische Medaillenentscheidung der Snowboard-Damen im Big Air von Freitag auf Donnerstag vorverlegt worden, gaben die Organisatoren der Winterspiele in Pyeongchang bekannt.

Für das Ende der Woche werden in den Bergen schwierigere Bedingungen mit leichtem Schneefall und schlechter Sicht erwartet. Der erste von drei Final-Durchgängen findet nun am Donnerstag um 9.30 Uhr Ortszeit (01.30 Uhr MEZ) statt. Die Disziplin Big Air gibt in Südkorea ihre Olympia-Premiere.