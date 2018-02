Pyeongchang Die Italienerin Sofia Goggia holte bei den Winterspielen in Pyeongchang in der Abfahrt die Goldmedaille. Überraschungszweite wurde Ragnhild Mowinckel aus Norwegen, Bronze ging an die US-Amerikanerin Lindsey Vonn. Viktoria Rebensburg ist in ihrem letzten Olympia-Rennen mit Rang neun ohne Medaille geblieben.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder