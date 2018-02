Dahlmeier würde deutsche Fahne gern tragen: "Eine Ehre"

Pyeongchang Biathlon-Ass Laura Dahlmeier würde bei der Schlussfeier der XXIII. Olympischen Winterspiele am Sonntag in Pyeongchang die deutsche Fahne gern tragen.

"Das ist wirklich etwas Besonderes", sagte die 24 Jahre alte Doppel-Olympiasiegerin im Deutschen Haus. "Wie viele Sportler können schon von sich sagen, dass sie für ihr Land die Fahne haben tragen dürfen. Das ist schon eine große Ehre", sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres.

Der Deutsche Olympische Sportbund wird am Samstag bekanntgeben, wer beim Einmarsch ins Olympiastadion das Team Deutschland anführen darf. Vor vier Jahren in Sotschi hatte der Rodler Felix Loch die Fahne bei der Abschlusszeremonie getragen. In Pyeongchang war bei der Eröffnungsfeier dem Nordischen Kombinierer Eric Frenzel die ehrenvolle Aufgabe übertragen worden.

Die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier wäre nach Magdalena Neuner (2010), Antje Misersky (1992) und Peter Angerer (1984) die vierte Skijägerin als Fahnenträgerin bei einer Abschlussfeier.