Ziehls U23: Ausrutschen verboten

Weiter geht’s im Alltag der Fußball-Regionalliga für die Reserve des VfL Wolfsburg. Nachdem das Auswärtsspiel gegen den TSV Havelse witterungsbedingt ausfiel, empfangen die „Wölfe“ am Samstag von 13 Uhr an den Lüneburger SK Hansa im AOK-Stadion. In der Hinrunde setzte es eine 0:2-Pleite in...