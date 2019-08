Kommen „die Finals“ bald auch mal nach Braunschweig?

Nur zehn Monate sind es noch bis zu den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig. Klar, dass sich Stephan Lemke, Chef des Eintrachts-Stadions, da am Wochenende in Berlin umgeschaut hat, um für die eigenen Titelkämpfe Kontakte, Eindrücke, Impulse zu sammeln. Wobei die Braunschweiger...