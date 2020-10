Vierte Pleite in Folge: VfL Wolfsburg II läuft aus dem Ruder

Fünfte Niederlage im achten Punktspiel! Was der VfL Wolfsburg II als Vizemeister der Vorsaison derzeit abliefert in der Fußball-Regionalliga Nord, Staffel Süd, wird immer schwerer, mit dem Hinweis auf den großen Umbruch und das niedrige Durchschnittsalter des Teams zu entschuldigen. Am Mittwochabend verlor der vermeintliche Bundesliga-Nachwuchs sein Heimspiel gegen den BSV Rehden mit 1:3 (0:2).

Trainer Henning Bürger brachte wieder keine stabile Mannschaft auf den Platz. In der ersten Viertelstunde hätten Ole Pohlmann (7. Minute) und Soufiane Messeguem (8.) den durch die Saison trudelnden VfL in Führung schießen können. Sie trafen aber nur Latte und Pfosten. Plötzlich versiegte der Wolfsburger Spielfluss. In der Defensive standen die drei VfL-Verteidiger oft Mann gegen Mann gegen das pfeilschnelle Angriffstrio der Gäste. Vor allem Kapitän Julian Klamt und Marcel Beifus hatten große Mühe bei Pässen in die Schnittstellen. Bocar Djumo (5.) und Addy-Waku Menga (32.) nutzten die Lücken zur 2:0-Pausenführung für die Gäste.

Ehrentor durch Iredale

Nur gut, dass zurzeit aufgrund von Corona keine Zuschauer im AOK-Stadion sein dürfen bei Spielen des VfL II. Was sie zu sehen bekommen, erinnert nicht im Entferntesten an den zumeist sehenswerten Offensivfußball unter dem früheren Trainer Rüdiger Ziehl. Beinahe stoisch verfolgte Bürger den uninspirierten Auftritt seiner Elf. Rehden überließ dem VfL in Hälfte 2 zwar den Ball, konterte aber gefährlich. Als Beweis dafür erhöhte der eingewechselte Jaroslaw Lindner (74.) auf 3:0 und besiegelte die vierte VfL-Pleite in Folge. Daran änderte auch der per Elfmeter erzielte 1:3-Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch John Iredale nichts mehr.

Sucht man nach Entschuldigungen für die Pleitenserie, könnte man noch die Abgänge durch Leihgeschäfte und Abstellungen für den Bundesliga-Kader anführen. Doch auch so hat der VfL den Anspruch, wenigstens ein überdurchschnittliches Viertliga-Team zu haben. Aktuell bleibt die U23 auf dem enttäuschenden siebten Platz, der nach der Vorrunde nicht zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt.

Spiel kompakt

VfL Wolfsburg II: Kasten – Beifus, Klamt, Garcia Mac-Nulty – Bird (73. Hamadi), Berger (79. Di-Michele-Sanchez), Marx, Messeguem – Kayo – Iredale, Pohlmann (64. Otuali).

BSV Rehden: Godula – Obst, Tenin, Becken, Ghandour – Krasniqi, Kovacevic (76. Kaffenberger), Tomic – Djumo (86. Pajaziti), Menga, Mansaray (70. Lindner).

Tore: 0:1 Djumo (5. Minute), 0:2 Menga (32.), 0:3 Lindner (74.), 1:3 Iredale (90.+3).

Gelbe Karten: Klamt, Marx – Krasniqi, Mansaray.

Rote Karte: Pajaziti (rohes Spiel/89.).

Schiedsrichter: Luca Jürgensen (Hamburg).

Zuschauer: keine aus Corona-Gründen.