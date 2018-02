Vahdet schafft Siegtreffer in letzter Minute

Wie bereits im Hinspiel gelang dem TSC Vahdet in der Fußball-Landesliga gegen den SC Hainberg erst ein Sieg in der Nachspielzeit. Über 90 Minuten biss sich die Mannschaft von Trainer Fatih Özmezarci bei Minusgraden auf dem Kunstrasen am Biberweg gegen den Gast aus Göttingen die Zähne aus, gewann am...