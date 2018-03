Bronzemedaillen für Iaidoka aus Braunschweig

Braunschweig An der 25. deutschen Meisterschaft im Iaido, der japanischen Kunst des Schwertziehens, in Bad Homburg nahmen aus Braunschweig fünf Wettkämpfer vom Löwen Dojo teil. An zwei Tagen maßen sich mehr als 50 Iaidoka in sieben Kampfkategorien sowie in den Teamkämpfen. In der...