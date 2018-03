MTV bietet Ostercamp für junge Handballer

Braunschweig Die Kinder der Jahrgänge 2004 bis 2011 müssen in den Osterferien nicht auf Handball verzichten. Der MTV bietet unter der Leitung von Udo Falkenroth zwei Camps in der Sporthalle Broitzem an. Am 19. und 20. März sind von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr die Handballkünste von...