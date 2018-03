Eintrachts Basketballerinnen beendet Saison mit Sieg

Wie erhofft konnten sich die Zweitliga-Basketballerinnen Eintrachts mit einem Erfolg in die lange Spielpause verabschieden. Im Spätsommer starten sie in ihre sechste Spielzeit in Folge in der zweithöchsten Klasse. Die Blau-Gelben revanchierten sich für eine klare Hinspielniederlage. 66:59 (44:29)...