FT Braunschweig verliert Spitzenspiel gegen MTV Wolfenbüttel

Fünf Tore, zwei Platzverweise, rund 550 Zuschauer – im Spitzenduell der Fußball-Landesliga zwischen den Freien Turnern und dem MTV Wolfenbüttel ging es heiß her. Am Ende gewannen die Gäste dank eines Elfmetertreffers in der Schlussminute mit 3:2 (1:1).In der ersten Hälfte waren die Freien Turner...