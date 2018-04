Ölper verliert torreiche Partie

Braunschweig Die Zuschauer am Biberweg kamen in der Partie der Fußball-Landesliga zwischen dem BSV Ölper und dem Goslarer SC voll auf ihre kosten. Acht Tore gab die Partie her, die am Ende der Gast mit 6:2 (5:2) gewann. Bereits direkt nach Anpfiff wurde deutlich, dass es ein Tor-Festival werden könnte, denn...