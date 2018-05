Bent Goldbeck räumt ab

Die jüngeren Wettkampfschwimmer der SSG Braunschweig nahmen mit großem Erfolg an den Landesjahrgangsmeisterschaften im heimischen Heidbergbad teil. Die SSG war mit 29 Aktiven aus den Stammvereinen Polizei SV, BSV Ölper und SSC Germania am Start. 17 Medaillen blieben am Ende in Braunschweig, und es...