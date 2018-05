Für Dietrich endet das lange Warten

Springreiter Wolfram Dietrich (RV Walkemeyer) kann es immer noch. Vier Jahre war es her, dass er sich zum letzten Mal Platz eins in einem S-Parcours holte, damals noch mit seinem Paradepferd Aspendos, ehe der Braunschweiger jetzt beim Turnier in Harsum wieder einen S-Sieg feiern konnte. ...