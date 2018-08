Eintracht-Clubführung schreibt offenen Brief an die Fans

Nach dem Absturz auf Platz 19 der 3. Liga hat sich die Vereinsführung von Eintracht Braunschweig in einem offenen Brief an die Fans gewandt und dem neuformierten Team sowie Trainer Henrik Pedersen das Vertrauen ausgesprochen. „Wir sind überzeugt davon, dass sich über kurz oder lang der Erfolg einstellen wird“, heißt es darin. Es zeige sich gerade, „dass das Team zehn Wochen nach dem ersten Training noch nicht so gefestigt ist und noch einige Zeit brauchen wird, um vollends in der 3. Liga Fuß zu fassen. Wir als Vereinsführung werden Henrik Pedersen und unserer Mannschaft weiterhin diese Zeit geben! Und wir bitten Euch, dasselbe zu tun!“

Nach dem überraschenden Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga hat die Eintracht auch in der 20 Vereine umfassenden Liga drei noch keines ihrer bisherigen fünf Saisonspiele gewinnen können. Bei der 0:2-Niederlage gegen Fortuna Köln riefen zahlreiche Fans am Sonntag „Wir haben die Schnauze voll“ und forderten den Rauswurf von Manager Marc Arnold.

In ihrem Brief kündigte die Vereinsführung weitere Veränderungen des neuformierten Teams an. „Das Transferfenster ist noch bis Freitag geöffnet, und um das Niveau des Kaders noch einmal zu erhöhen, wollen wir im Offensivbereich noch einen Spieler verpflichten“, heißt es. „Davon unabhängig gilt nach wie vor, dass Gustav Valsvik und Christoffer Nyman uns verlassen wollen und verlassen sollen.“ dpa